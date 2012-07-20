Черноморские пляжи залили мазутом

Как сообщает сайт МЧС Украины, 19 июля в 21:57 в службу гражданской защиты Березанского района от директора одной из баз отдыха поступило сообщение о появлении в воде и на берегу побережья Черного моря вещества, похожего на нефтепродукты.

К месту события была направлена оперативная группа службы гражданской защиты Березанского района Территориального управления МЧС в Николаевской области. После первичного обследования береговой полосы и прилегающей акватории специалисты обнаружили на берегу и в воде сгустки диаметром до 10 см вязкого вещества темного цвета, похожего на мазут. По предварительным выводам, общая длина загрязненной береговой полосы составляет свыше 3 км.

В то же время в МЧС отмечают, что угрозы жизни и здоровью отдыхающим и местному населению нет.

О произошедшем немедленно были информированы органы местного самоуправления и соответствующие службы, говорится в сообщении.

Сейчас на месте чрезвычайного происшествия проводится обследование береговой полосы и прилегающей акватории для более точного определения масштабов разлива, а также направлены силы и средства аварийно-спасательного отряда специального назначения территориального управления МЧС в Николаевской области для ликвидации последствий ЧП.

На месте работает оперативная группа и комиссия в составе представителей территориального управления МЧС в Николаевской области, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Николаевской облгосадминистрации, представители Государственной экологической инспекции в Николаевской области и представители органов местной власти. Специалисты передвижной химико-радиологической лаборатории МЧС, а также экологической инспекции, проводят исследования и анализы проб воды и почвы.