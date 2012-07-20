СЭС запретила купаться на 10 киевских пляжах

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, согласно предписаниям СЭС, вода на пляжах «Радуга» (озеро «Радунка»), «Тельбин» (озеро «Тельбин»), «Молодежный», «Пригородная Слободка», «Черторый», «Детский», «Золотой», «Венеция» и зонах отдыха «Троещина» и «Десенка» не соответствует санитарным требованиям качества.

На пляжах и зонах отдыха, где временно запрещено купаться, работники коммунального предприятия «Плесо» установили соответствующие информационные щиты.

В то же время в КГГА отмечают, что пляж «Пуща-Водица» снова открыт для купания. Результаты лабораторных исследований проб воды в озере «Гаращиха» на пляже «Пуща-Водица (7-8 линия)» показали, что вода в данном водоеме по санитарно-химическим и микробиологическим показателям полностью соответствует требованиям.

Как сообщал УНИАН, 18 июля начальник Управления техногенной безопасности Гостехногенбезопасности Тарас Полищук сообщил, что в Киеве из 68-ми мест общественного отдыха на воде инспекция паспортизовала лишь два: пляж «Днепровская ривьера» на острове Жуков и пляж предприятия “Ривьера”.

“Другие пляжи соответствующего паспорта не имеют, и там купаться на сегодняшний день опасно”, - заявил Т.Полищук.