Завтра вечером перекроют центр Киева

В субботу, 21 июля, с 19.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспорта в центре Киева по маршруту: Майдан Незалежности – ул. Михайловская – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик.

Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ограничение проезда в центре столицы связано с мероприятиями, посвященными отъезду украинской сборной на игры XXX Олимпиады в Лондон.

В рамках церемонии проводов спортсменов в Украине впервые отметят День фаната.

Планируется, что на Майдане Незалежности завтра состоится эстафета олимпийского огня «Передай огонь победы!».

Кроме того, в программе – праздничный концерт при участии известных исполнителей, среди которых Мила Нитич, Виталий Козловский и группа «Дети капитана Гранта».

Спортсмены олимпийской сборной Украины пройдут торжественным маршем от Бессарабской площади к Майдану Незалежности. Завершится мероприятие фейерверком.

Проводы спортсменов состоятся при участии руководства государства и города.

Как сообщал УНИАН, ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Украину на Олимпиаде будут представлять 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта.