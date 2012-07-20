Завтра вечером перекроют центр Киева
Завтра вечером в центре Киева в связи с проводами украинских спортсменов на Олимпиаду будет перекрыто движение транспорта.
В субботу, 21 июля, с 19.00 до 23.00 будет перекрыто движение транспорта в центре Киева по маршруту: Майдан Незалежности – ул. Михайловская – ул. Владимирская – ул. Прорезная – ул. Крещатик.
Как информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации, ограничение проезда в центре столицы связано с мероприятиями, посвященными отъезду украинской сборной на игры XXX Олимпиады в Лондон.
В рамках церемонии проводов спортсменов в Украине впервые отметят День фаната.
Планируется, что на Майдане Незалежности завтра состоится эстафета олимпийского огня «Передай огонь победы!».
Кроме того, в программе – праздничный концерт при участии известных исполнителей, среди которых Мила Нитич, Виталий Козловский и группа «Дети капитана Гранта».
Спортсмены олимпийской сборной Украины пройдут торжественным маршем от Бессарабской площади к Майдану Незалежности. Завершится мероприятие фейерверком.
Проводы спортсменов состоятся при участии руководства государства и города.
Как сообщал УНИАН, ХХХ летние Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Украину на Олимпиаде будут представлять 245 спортсменов, которые будут соревноваться в 28 видах спорта.