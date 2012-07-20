В США на премьере «Бэтмена» террорист застрелил более 10 человек

Как сообщает РИА «Новости», об этом передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Одна из городских радиостанций сообщила об инциденте со ссылкой на собственного корреспондента, присутствовавшего на месте событий.

В свою очередь, по данным радиостанции 9NEWS, неизвестный застрелил 14 человек, более 50 ранены. Стрельба произошла в кинотеатре Century 16 Movie. На сайте 9NEWS можно посмотреть прямую онлайн-трансляцию с места происшествия.

Радиостанция KOA передает, что спустя около 30 минут после премьеры фильма в кинотеатре Century 16 Movie неизвестный в противогазе начал кидать в зал гранаты со слезоточивым газом, а затем открыл огонь по зрителям.

"Люди, которые находились внутри, сказали нам: они сначала подумали, что это было частью фильма. Они думали, что это были специальные петарды, а потом увидели, что в зале свистят настоящие пули", - приводит телеканал Sky News слова корреспондента радиостанции.

По данным полиции, ранения в результате стрельбы получили 30-40 человек.

Власти сообщают о том, что местный госпиталь приведен в состояние повышенной готовности в связи с происшествием. По данным представителя госпиталя, что к ним уже доставлены трое пациентов в критическом состоянии.