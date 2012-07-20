В Крыму россиянка на квадроцикле сорвалась со скалы и погибла
11:59, 20 июля 2012Общество
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В Черноморском районе Крыма в результате падения квадроцикла с 13-метровой скалы погибла жительница российского города Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
ЧП произошло накануне. Разбился квадроцикл, на котором катались женщина и мужчина. По информации спасателей, 45-летняя туристка не справилась с управлением. Женщина погибла на месте. 50-летний мужчина-пассажир отделался переломом правого предплечья и доставлен в больницу.
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