Freedom House назвала главные проблемы в Украине

Главными проблемами в Украине остаются выборочное преследование оппозиции, коррупция и контроль власти над масс-медиа.

Об этом идет речь в отчете международной организации Freedom House, сообщает ВВС Украина.

Отчет под названием "Защищая украинскую демократию-2" организация обнародовала в четверг, 19 июля, в Вашингтоне. Год назад организация уже представляла документ относительно состояния демократии в Украине. Нынешний отчет является результатом обновленного мониторинга.

В отчете, в частности, отмечается, что в течение следующих недель украинское руководство должно сделать окончательный выбор – либо продолжать удерживать за решеткой оппозиционеров и осуществлять последующую централизацию власти, либо показать миру, что страна действительно хочет интегрироваться в Европу, проведя честные парламентские выборы и прекратив выборочное правосудие.

По заключению организации, в Украине усиливается концентрация власти в руках Президента Виктора Януковича и его семьи, впрочем, по оценке экспертов, гражданское общество не ослабилось, а стало более активным.

«Процессы в Украине влияют на динамику развития во всей Евразии, этим объясняется наше значительное внимание к Украине. К тому же, нынешние негативные процессы в Украине не являются необратимыми. Наша цель – привлечь внимание украинской стороны к нашим выводам», - отметил один из авторов отчета, представитель Атлантического Совета США Дэймон Вилсон.

По словам экспертов, главными проблемами в Украине остаются выборочное преследование оппозиции и коррупция, в то же время, как отметили авторы отчета, в Украине меньше жалуются на вмешательство СБУ в работу общественных организаций, что было большей проблемой год назад. По оценке Freedom House, серьезной проблемой остается контроль украинской власти над масс-медиа, в частности телевидением.

Среди позитивов было названо, в частности, принятие необходимого законодательства относительно неправительственных организаций, закона о доступе к публичной информации, развитие новых энергетических проектов и противодействие усилиям России интегрировать Украину в Таможенный союз.

Однако, по словам экспертов, все достижения нивелируются на фоне того, что Юлия Тимошенко, Юрий Луценко и другие оппозиционеры остаются за решеткой.

«Все больше разговоров о применении санкций в отношении Украины. Хотя мы не советуем этого делать на этом этапе, все же надеемся, что ситуация с санкциями вокруг России, да и сама возможность принятия санкций станет «звоночком» для украинского правительства относительно того, что оно следует неправильным путем», - отметил президент Freedom House Дэвид Креймер.

Относительно России на этой неделе в Сенате был осуществлен еще один шаг в направлении окончательного принятия «списка Магнитского», что имеет целью ввести санкции против российских чиновников, причастных к гибели российского юриста Сергея Магнитского.

ВВС Украина напоминает, что в Сенате США зарегистрировано уже две резолюции, которыми предлагается применение санкций относительно Украины. Такую ситуацию некоторые американские эксперты называют беспрецедентной. В мае сенатор-республиканец Джеймс Инхоф предложил проект резолюции с призывом объединить международные усилия относительно освобождения Ю.Тимошенко и других оппозиционеров. Сенатор предлагает запретить въезд в США украинским должностным лицам, в том числе Президенту В.Януковичу и генпрокурору Виктору Пшонке.

На этой неделе другой сенатор-республиканец Кристофер Смит презентовал свою резолюцию. Он призывает к отказу в выдаче американских виз украинским должностным лицам, причастным к серьезным нарушениям прав человека, антидемократическим действиям, таким как фальсификации на выборах или коррупция.

Оба сенатора отмечают, что при президентстве В.Януковича в Украине наблюдается регресс в демократическом развитии, и подчеркивают, что Западу следует внимательно следить, как будут проведены парламентские выборы.

Представители украинского власти отмечают, что обеспечат полный доступ наблюдателей к мониторингу выборов.