В Киеве убили армейского офицера и его знакомую

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, офицер с огнестрельным ранением был найден на одной из улиц Соломенского района сегодня ночью. Его знакомая также получила огнестрельное ранение, и умерла в автомобиле скорой помощи.Как отметил собеседник агентства, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Устанавливаются причины и обстоятельства совершения преступления.

В свою очередь, начальник Отдела связей с общественностью ГУ ВС Украины в г. Киеве Игорь Михалко подтвердил факт убийства, заметив, что оба потерпевших были найдены сегодня около 5 часов утра на детской площадке возле одного из домов в Соломенском районе. Он заметил, что все личные вещи находились при убитых.