Коммунисты будут штурмовать пик Ленина

В четверг, 19 июля украинские альпинисты объявили про массовую экспедицию, которая запланирована на август.

Двадцать спортсменов собираются подняться на пик Ленина высотой 7 километров 134 метра на границе Киргизии, Таджикистана и Китая, говорится в сюжете ТСН.

Здесь отважных альпинистов, среди которых трое женщин, ожидают снег, лед, низкое давление и шквальный ветер. На вершине украинцы планируют установить государственный флаг, флаги Киево-Могилянской Академии и Компартии Украины.

"Наш маршрут мы будем проходить классическими альпийскими связями, по двое-трое в связке, для того, чтобы избежать риска провалов в трещины, срывов и задержания на склоне", - пояснил альпинист Алексей Нечипоренко. Безопасность, своя и того, кто в связке с тобой, главное в горах. Ее залогом может быть надежность друга плюс обязательная физическая и техническая подготовка. Только тогда помогает специальное снаряжение.

В экспедицию на пик Ленина пойдут подготовленные альпинисты. Прежде всего, это члены столичного клуба "Вертикаль", а еще луганчане, днепропетровцы, ужгородцы и львовяне. Напомним, в среду, 18 июля именно львовские спортсмены сорвались в пропасть с горы Ушпа в Грузии. Опытные альпинисты не могут объяснить, почему участились трагедии среди украинских альпинистов. Возможно, потому что этот спорт становится все популярнее. Экспедиция продлится 4 недели и для каждого участника будет стоить до 10 тысяч гривен. Каждый несет на себе 40 килограммов пищи, снаряжения и палаток.