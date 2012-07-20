СМИ: киевским медикам задерживают зарплату

В Киеве прекратили выплату зарплаты работникам системы здравоохранения.

Об этом сообщает газета "Україна молода" (№ 105 от 20 июля).

"Киевские медики не припоминают чего-то подобного за последние десять лет. Уже две недели им без каких-либо адекватных объяснений задерживают зарплату. Региональный орган управления - Главное управление здравоохранения при городской администрации - как воды в рот набрало. Врачам не разрешают говорить о проблеме и писать жалобы. Руководители столичных больниц лишь разводят руками - мол, денег якобы не стало из-за еврочемпионата", - пишет издание.

По информации газеты, лишь работники городской станции скорой помощи 11 июля получили зарплату за июнь. "В остальных медзаведениях, подчиненных городу, а не непосредственно министерству, врачи работают на правах волонтеров", - отмечает газета.

"У нас уже должен был быть аванс за июль - 15-18 числа. Но за июнь еще не дали зарплату. Хорошо хоть "скорой помощи" выплатили, потому что это же вообще позор был бы. А все остальные больницы, подчиненные Главному управлению здравоохранения, с 5 числа не видят денег. На работу мы пока еще ходим, но все чаще заходят разговоры о забастовке", - цитирует издание на правах анонимности работницу одной из столичных больниц Ирину.

По ее словам, медики оказались в патовой ситуации, ведь руководство медицинских заведений запрещает подчиненным обращаться в столичную администрацию, совет и Управление здравоохранения с требованиями и жалобами. Женщина говорит: их запугивают увольнениями даже за распространение информации о задержке зарплаты. А киевская телефонная услуга "Каждый звонок важен" - "горячая линия" 15-51 Черновецкого, а теперь Попова - слышит не всех, потому что не рассматривает анонимные обращения. Следовательно, проблемы якобы и нет", - сообщает издание.

По информации газеты, от безденежья больше всего страдают те, кому зарплаты и без того хватало лишь на самое необходимое. "Медики отмечают, что едва ли не половина персонала столичных больниц проживают не в Киеве. Приезжие, преимущественно, работают медсестрами, санитарками и регистраторами с самыми низкими ставками, значительную часть заработанного тратя на проезд в Киев и обратно - иногда это до 40 гривень в день", - отмечает газета.

"Например, медсестра "грязными" получает 1200 гривень, медсестра высшей категории - 1370 гривень. Приезжие работают за такие деньги, потому что киевляне не очень соглашаются столько получать. А в селах и райцентрах работы просто нет. Кроме того, те медики, которые ушли в отпуска, отдыхают дома, поскольку не могут куда-то поехать - так как не выплатили отпускных", - цитирует газета медработницу Ирину.

В Киевсовете ограничиваются лишь информацией об определенном недополучении средств сферой здравоохранения. "В этом году государственный бюджет покрыл лишь 60% средств, необходимых городу на сферу здравоохранения. При этом столице пришлось вложить достаточно большой ресурс в достойную подготовку к Евро-2012. Теперь, как только появляется дополнительная финансовая возможность, мы направляем деньги на медицину, образование и социальную защиту", - цитирует издание объяснения бывшего сопредседателя Блока Черновецкого Аллы Шлапак.

По словам члена бюджетной комиссии Киевсовета Андрея Странникова, истинной причиной задержки зарплат является проблематичное поступление средств в общий фонд городского бюджета и переориентация средств на "популистские статьи" перед выборами.

"Поступления в бюджет плохо идут от продажи или аренды земли – по состоянию на апрель выполнение плана по продаже земли было на уровне 25%. Плюс к тому - в этом году КГГА хочет щедро рассчитаться с пенсионерами и малообеспеченными. Ведь расходная часть программы "Турбота" была увеличена аж на 430 миллионов гривень. Вспомним еще, что последние годы Киев постоянно берет кредиты. В такой ситуации не могло обойтись без пострадавших", - сказал А.Странников.

Невзирая на задержки с зарплатой, Киевская горгосадминистрация заявляет, что "город не пожалел ни сил, ни ресурсов", чтобы медицинская помощь в столице стала эффективной. Мол, "в этом году на содержание станции скорой медицинской помощи Киев выделил на 38,2% больше средств, чем в прошлом году. То есть, скорая медицинская помощь получает на 546,9 тысячи гривень больше", - говорится в ответе на запрос "України молодої". Причин, по которым врачи "скорой" получили деньги за июнь с опозданием, а за июль еще не получили аванса, не назвали.