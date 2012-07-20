Во время прогулки на катере пропал глава сельсовета с друзьями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области, 19 июля в Верхнерогачикском районе возле села Ушкалка четверо местных жителей - двое мужчин 38 и 36 лет и двое женщин 35 и 18 лет в 19.30 отправились на моторной лодке на Каховское водохранилище и не вернулись.

Один из пропавших - председатель Ушкальского сельсовета 36-летний Виталий Печеный.

В 23.45 начались поиски, к которым привлечены работники МЧС, райотдела милиции и местное население. Всего к поискам привлечены 40 человек и 11 моторных лодок. К месту происшествия направлена водолазная группа облуправления ТУ МЧС.

Сегодня в 3.00на берегу Каховского водохранилища была обнаружена живой 35-летняя пассажирка лодки, которая самостоятельно доплыла до берега. Женщина рассказала, что во время движения лодка перевернулась и В.Печеный отправил ее к берегу, а сам начал нырять, чтобы спасти других.

Поиски продолжаются.