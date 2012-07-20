Украинские банки повышают депозитные ставки

Вчера вечером индекс ставок по годовым гривневым вкладам для населения UIRD впервые с мая 2011 года превысил 17% и достиг 17,12%. Об этом сообщает "Коммерсант Украина". Сейчас банки более щедры, чем в конце прошлого года, когда из-за острой нехватки ликвидности ставки по депозитам превышали 25% — тогда UIRD был даже меньше 16%. В агентстве Thomson Reuters, рассчитывающем индекс, сообщили, что его повышение спровоцировали два банка: Банк Кредит Днепр поднял ставку с 16,75% до 17,5%, а Кредитпромбанк — с 17% до 20%.

"В предвыборный период население переживает больше обычного, в частности — за стабильность курса, поэтому размещает меньше гривны в банках на длительные сроки. В то же время на рынке есть проблемы с гривневой ликвидностью, Нацбанк предпринимает меры по удержанию курса доллара, поэтому объемы национальной валюты недостаточны. Сейчас я не вижу возможностей для снижения ставок по депозитам, во второй половине года тенденция роста будет продолжаться",— уверен председатель правления Платинум Банка Грег Краснов.

К 17-процентному уровню будут подтягиваться и более крупные банки. "Если говорить о ближайшей перспективе, то мы планируем в августе повышение ставок в гривне на 1-1,5% — в зависимости от срока размещения они будут в пределах 15-17% годовых",— говорит начальник отдела пассивно-активных операций ОТП Банка Светлана Вельш. По ее словам, ставки на рынке вполне могут достичь 25% годовых. По данным компании "Простобанк Консалтинг", сейчас дороже всех годовые гривневые вклады привлекают банк "Таврика" и Евробанк — по 23,5%.

Эксперты советуют вкладчикам размещать свои средства на короткие сроки. "Все зависит от размера учреждения. Крупные банки располагают большим ресурсом, их ставки до конца лета поднимутся максимум на 1%. У мелких и средних учреждений диапазон роста составит 1,5-2%. Проведение выборов не гарантирует ни повышения, ни снижения ставок. Все будет зависеть от экономической политики, проводимой правительством совместно с НБУ. Поэтому сейчас лучше размещать деньги на краткосрочные депозиты сроком до трех месяцев",— советует начальник департамента методологии и разработки банковских продуктов Еврогазбанка Константин Кононенко.