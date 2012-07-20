В пяти областях люди сидят без света
08:54, 20 июля 2012Общество
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Сегодня ночью из-за ненастья (ливни, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач и был обесточен 61 населенный пункт в пяти областях Украины.
Ненастье оставило без света 61 населенный пункт
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Волынской области обесточен 31 населенный пункт, во Львовской – 12, в Ивано-Франковской – 7, в Черкасской – 7, в Черниговской – 4.
К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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