Fitch присвоило евробондам Украины рейтинг «B»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Украины на сумму 2 млрд долл. с погашением 24 июля 2017 г. рейтинг «B».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что рейтинг облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной валюте, который имеет «стабильный» прогноз.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 млрд долл. с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Спрос на евробонды Украины составил 5,8 млрд долл. при этом итоговая доходность облигаций на уровне 9,25%, что оказалось значительно ниже исходящих ориентиров на уровне 9,75-9,5%.

Ранее, 13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу, в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.