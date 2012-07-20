Жильцы общежитий смогут завершить приватизацию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, программа дает право жителям государственных общежитий приватизировать помещения, которые они занимают, после того как здания передадут в собственность территориальных общин.

«Наконец, процесс приватизации, начатый еще в начале независимости нашей страны, объективно должен быть завершен», - сказал он.

В пресс-службе отметили, что Минрегион разрабатывает нормативно-правовую базу для обеспечения реализации жилищных прав жильцов общежитий, которые были включены в уставные капиталы корпоратизированных предприятий.

По мнению А.Близнюка, выполнение программы сдерживает отсутствие средств в местных бюджетов, отсутствие технической документации (инвентарных дел, схем инженерных сетей), а также источников финансирования на их восстановление.

Также, по его словам, затрудняют передачу общежитий в коммунальную собственность неудовлетворительное техническое состояние зданий, необходимость перевода жителей на индивидуальные абонентские расчеты с предприятиями тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотвода, передача инженерных сетей специализированным коммунальным предприятиям.

Согласно программе, в собственность территориальных общин планируется передать 214 общежитий в текущем году, 263 в 2013 году, 294 в 2014 году и 287 общежитий в 2015 году. Пообъектный перечень общежитий, их количество и ориентировочные объемы финансирования включены в программу по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций. Финансирование программы будет осуществляться за счет средств государственного и местного бюджетов в равном соотношении.

Выполнение программы обеспечит принятие в собственность территориальных общин 1058 общежитий общей площадью 2,457 млн кв. м. Необходимый объем расходов составляет 1 млрд 224,4 млн грн, из них средства государственного бюджета - 612,2 млн грн.

Программой предусмотрены следующие взаимные обязанности: государство выделяет местным бюджетам средства на изготовление необходимой технической документации, капитальные ремонты или ремонт крыш, внутридомовых сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, электросетей и лифтов, а органы местного самоуправления на основании проектной документации рассчитывают необходимые объемы финансирования. При этом работы оцениваются на основе опосредствованной стоимости работ в данном регионе, рассчитанной региональными подразделениями Государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «НИИпроектреконструкция».

Как сообщал УНИАН, 18 июля 2012 года Президент Виктор Янукович подписал Закон «Об Общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2012-2015 годы».

Верховная Рада приняла данный закон 21 июня.