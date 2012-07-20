Археологи открыли выставку женских украшений

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор культурно-археологического комплекса «Пересопница» Николай Федоришин.

По его словам, среди находок достаточно много женских украшений периода Киевской Руси.

Наиболее интересной из находок, по его мнению, является бронзовая фибула в форме ромба. В княжеские времена ее использовали в качестве броши-застежки, которую обычно носили на плащах. Уникальность украшения заключается в том, что она сохранена полностью, ведь, как правило, археологи обнаруживают лишь фрагменты фибул. В «Пересопнице» ее нашли на руинах княжеского детинца, поэтому, вероятнее всего, украшение принадлежало боярыне, отметил Н.Федоришин.

По его словам, культурный слой здесь очень богат для поисков археологов, поэтому достаточно много находок обнаруживают буквально на поверхности. И именно археологическая привлекательность этой территории представляет интерес для многих туристов, добавил он.

«В настоящее время в музее открылась экспозиция женских украшений древнерусского периода. Сформирована она на основе местных находок - перстней, браслетов, подвесок», - сообщил Н.Федоришин.

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Как сообщал УНИАН, культурно-археологический комплекс «Пересопница» был открыт в августе 2011 года по случаю 450-летия «Пересопницкого Евангелия».

Культурно-археологический комплекс включает в себя музей Первой книги, экспозиции об истории села и музейном комплексе под открытым небом «Княжеский город».