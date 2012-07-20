Прокуратура заявила о законности конкурса «12 историй об УПА»

Как сообщили УНИАН в прокуратуре области, установлено, что должностные лица городского совета организовали этот конкурс в соответствии с утвержденным 5 января 2012 заместителем городского головы планом проведения общегородских мероприятий.

Средства на проведение конкурса предусмотрены решением сессии горсовета «О бюджете города Ровно на 2012 год».

Как отметил прокурор области Василий Присяжнюк, должностные лица горсовета действовали в рамках полномочий согласно Закону «О местном самоуправлении в Украине».

Одновременно в горсовете отмечают, что не отказываются от планов подарить депутату-«регионалу» В.Колесниченко футболку с изображением воинов УПА и календарей о 70-летии УПА, которое будет отмечаться в октябре этого года. Вручить эти подарки В.Колесниченко планируется во время празднования Дня города 25 августа.

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Как сообщал УНИАН, народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, который также возглавляет общественную организацию «Русскоязычная Украина», обратился в Генеральную прокуратуру Украины с требованием не допустить проведения в Ровно литературно-художественного конкурса «12 историй об УПА» и привлечь к ответственности его организаторов.

В проведении этого конкурса В.Колесниченко заметил признаки «героизации фашизма», поэтому просил Генпрокуратуру принять меры «с целью остановить дальнейшее проведение на территории Украины указанного конкурса».

Как объяснила заместитель городского председателя Ровно Галина Кульчинская, которая стала инициатором такого конкурса, его суть заключается в том, что жители Ровно напишут 12 документальных историй о борьбе УПА, которые разместят в социальных сетях. Также документальные истории будут проиллюстрированы картинами молодого ровенского художника. После завершения конкурса местные власти оформят истории об УПА в отдельную книгу.

На одной из последних сессий горсовета городской голова Ровно Владимир Хомко сообщил, что пригласит В.Колесниченко на празднование Дня города, чтобы вручить ему футболку и сувенирную продукцию, посвященную 70-летию УПА.