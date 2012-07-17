"Афганцы" требуют выполнить договоренности

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Севастопольской городской организации Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Александр Перминов, афганцы требовали выполнения положений Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве с Севастопольской городской государственной администрацией от 28 октября 2011 года, подписанном с целью обеспечения достойного уровня жизни ветеранов войны и усиления их социальной защиты.

«Вначале июля мы заявили об отзыве своих подписей под Меморандумом, тем не менее, требуем его выполнения. Ведь они практически не выполняются», - отметил А.Перминов.

По его словам, «во время акции протеста мы предложили главе города Владимиру Яцубе лично возглавить совместный рабочий орган, который бы контролировал выполнение данного Меморандума. Но в ответ мы услышали, что со стороны власти и так все делается. Хотя мы этого не видим».

А.Перминов подчеркнул, что севастопольские афганцы борются не только за свои права, но ветеранов других войн.

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Вместе с тем, как говорится в распространенном сегодня пресс-релизе пресс-службы Севастопольской ГГА, власти города выполняют свои социальные обязательства перед ветеранами.

По сообщению пресс-службы, обращаясь к участникам акции протеста, председатель ГГА Владимир Яцуба отметил, что на протяжении года его каденции в должности главы города Севастополя «была проделана большая работа по объединению всех ветеранских организаций с тем, чтобы не было деления на афганцев, чернобыльцев, участников войны».

Результатом этой работы стало принятие Программы улучшения качества жизни ветеранов войны города Севастополя на 2012-2016 годы. «При тесном сотрудничестве со всеми ветеранскими организациями города была принята уникальная Программа «Улучшения качества жизни ветеранов войны города Севастополя на 2012-2016 годы», в которую вошли все предложения и пожелания севастопольских ветеранских организаций. При этом руководством Севастопольской городской государственной администрацией осуществляется постоянный контроль за выполнением каждого положения Программы, чтобы ни один ветеран не чувствовал себя обделенным вниманием», - цитирует пресс-служба председателя СГГА.

В.Яцуба сообщил, что «на реализацию программы «Ветеран» в этом году выделено 10 млн грн. Из них 1,5 млн грн выделено на медицинское обеспечение. До конца года поступит еще 3,5 млн грн. Около 200 ветеранам оказана медицинская помощь в виде зубопротезирования. Все обратившиеся за помощью были обеспечены слуховыми аппаратами. По результатам года мы еще усилим финансовую составляющую Программы «Ветеран»,

Кроме того, по словам губернатора, был решен вопрос выделения квартир для ветеранов афганской войны, который не решался с 2007 года. «Сейчас уже не стоит самый главный вопрос - о выделении квартир. Четыре квартиры вы получите в этом году - 3 однокомнатных и одну двухкомнатную. Есть тендеры, нужно время для соблюдения всех процедур. При поддержке вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко выделено на эти цели более 900 тыс. грн», - подчеркнул председатель СГГА.

Глава исполнительной власти города также от метил, что ветеранам-афганцам будут выделены земельные участки.