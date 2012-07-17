Официант показал в суде, что Оксана Макар сама подсела к парням

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Центрального районного суда Николаева по делу об убийстве с изнасилованием О.Макар.

По словам В.Жимовского, Е.Краснощек подходил к нему и говорил, что шокирован поведением О.Макар.

Также свидетель сообщил, что девушка просила парней купить ей сухарики, но те ответили, что она «еще не заработала».

Допрошенные в ходе заседания продавцы круглосуточного продуктового магазина, в который после бара отправились О.Макар, Е.Краснощек и А.Погосян, Виктория Волошина и Татьяна Забродская сообщили, что Оксана просила у парней купить ей еды, но те купили водку и презервативы и сказали, что девушка не с ними.

О.Макар купила себе плавленный сырок - это единственное, на что хватило ее денег, заявили свидетели.

По словам В.Волошиной, когда компания вышла, то девушка подошла к парням, а по словам Т.Забродской, наоборот, один из парней подошел к Оксане.

Суд также опросил старшего уполномоченного уголовного розыска Центрального района Николаева Игоря Москаля, который зaдepживaл, дocтaвлял в paйoтдeл и дoпpaшивaл Е.Kpacнoщeкa.

Он сообщил, что нашел его через товарища подсудимого, торговавшего на рынке.

В автомобиле, после задержания, Е.Краснощек отдал И.Москалю отвертку, сказав, что сделал это «от греха подальше, а вдруг в голову что-то стукнет».

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания сам Е.Краснощек рассказал, что когда учился в училище, одна девушка заявила в милицию о том, что он с друзьями ее изнасиловал. По словам подсудимого, он не совершал этого преступление, а девушке «просто не хватало внимания», и после проверки сотрудники милиции не только не стали возбуждать дело, но и извинились перед ним.

Сегодня суд также опросил младшую медицинскую сестру Любовь Долгих, которая одной из первых оказывала помощь О.Макар. Она сообщила суду, что у девушки были кровоподтеки на груди и шее.

В свою очередь, И.Москаль сказал, что запомнил Оксану в состоянии шока.

"Она не помнила, что с ней произошло, и с ней было тяжело разговаривать. Я ей задавал вопросы, но она не отвечала", - сказал милиционер.

Также суд опросил Анастасию Жицкую, которая дружила с Е.Краснощеком и сказала, что он ей как брат.

Она сообщила, что накануне убийства после вечерней прогулки ночевала с подсудимыми Е.Краснощеком и М.Присяжнюком на квартире у последнего на разных кроватях. По словам девушки, подсудимые относились к ней хорошо.

Следующее заседание суда намечено на 19 июля. Суд продолжит заслушивать свидетелей по делу.