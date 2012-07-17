Стать "водителем" можно за 5-8 тысяч

Прокуратурой Винницкой области возбуждено уголовное дело в отношении старшего государственного инспектора по особым поручениям отдела автомобильно-технической инспекции и регистрационно-экзаменационной работы УГАИ УМВД Украины в Винницкой области, который продавал водительские удостоверения по 5 - 8 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, в течение апреля – июля подозреваемый вымогал и получил от граждан 24 тыс. 900 грн за незаконное содействие в выдаче удостоверений водителя транспортных средств, без прохождения специальной учебы, медицинского обследования и сдачи экзаменов.

Взяточник задержан.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в крупном размере служебным лицом, соединенное с вымоганием взятки), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, выдача служебным лицом заведомо неправдивых официальных документов) Уголовного кодекса Украины.