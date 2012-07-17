Бывшему заместителю мэра Алушты дали 5 лет
Городской суд Ялты 16 июля приговорил бывшего заместителя мэра Алушты Вадима Попова к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток на сумму 50 тысяч долларов и мошенничество в 2008 году.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, кроме того, В.Попов не сможет 3 года занимать определенные должности.
"В уголовное дело вошли четыре эпизода преступной деятельности. Вице-мэр получил деньги за содействие в выделении земельных участков и размещение различных объектов на набережной курортного города. При этом в ряде случаев действия должностного лица носили мошеннический характер, поскольку, получая деньги, он не собирался выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в пресс-релизе.
По решению суда 5 лет в тюрьме проведет пособник В.Попова, который также лишен принадлежащего ему имущества.
Другой соучастник преступлений освобожден от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной отвественности.