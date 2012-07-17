Глава ФГИ прогнозирует, что облгазы скупит Россия

Об этом сообщил в интервью "Радио Свобода" председатель Фонда государственного имущества Украины Александр Рябченко.

"По опыту электроэнергетики, приватизацию которой мы проводили, в первых рядах будут стоять (купить облгазы - ред.) те, кто уже сейчас работает на этом рынке, имеют на нем пакеты акций, опыт работы", - отметил А.Рябченко.

Кроме того, по мнению председателя ФГИУ, среди иностранцев приватизацией облгазов в первую очередь может заинтересоваться "Газпром" и "другой российский бизнес, который уже понимает, как можно вести бизнес на украинских облгазах".

"То, что касается европейских компаний, то, возможно, есть такой интерес, но нам об этом ничего не известно, к нам никто не обращался", - отметил А.Рябченко. По его словам, на данный момент даже не существует обращений по этому поводу.

Председатель ФГИУ также отметил, что главная проблема при приватизации облгазов сегодня - это отсутствие их котировок на фондовом рынке. "Облгазы не имеют котировки на фондовом рынке. И поэтому элемент прозрачности, который является абсолютно необходимым для функционирования АО, на облгазах отсутствует. Поэтому мы заходим в ситуацию, когда должны оценивать исключительно по результатам хозяйственной деятельности, по балансам, которые мы получим", - отметил А.Рябченко.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в июле т.г. объявить о проведении конкурсов по продаже госпакетов 16 газораспределяющих и газоснабжающих предприятий (гор- и облгазов). Планируется, что будут проведены приватизационные конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукционов. ФГИУ также уже объявил конкурс по продаже блокирующего пакета "Николаевгаза".