Источник: Минфин может увеличить выпуск еврооблигаций до 2 млрд

Об этом УНИАН сообщил источник на финансовом рынке.

“Объем выпуска может быть увеличен до 2 млрд долл. под 9,25%”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в финансовых кругах, Украина выпускает пятилетние еврооблигации на 1 млрд долл. с ориентировочной доходностью 9,5-9,75%.

Минфин информацию о выпуске евробондов пока не комментирует.

Напомним, что в июне т.г. глава правления российского «Внешторгбанка» (ВТБ) Андрей Костин сообщил, что Украина в июле может выпустить еврооблигации в рамках рефинансирования части долга перед ВТБ.

В июне Министерство финансов Украины осуществило платеж на сумму 1 млрд долл. по кредиту «Внешторгбанка» России.

Согласно договору, подписанному 31 мая, Украина должна погасить половину кредита ВТБ на общую сумму 2 млрд долл., вторая половина пролонгирована до 2014 года.

23 мая министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что Кабмин решил выпустить ОВГЗ на 1 млрд долл. для погашения кредита ВТБ.

13 июля Минфин обнародовал План управления государственным долгом Украины на III квартал 2012 года. Согласно документу в указанный период планируется осуществить правительственные заимствования 18 млрд грн, из которых около 8 млрд грн могут быть привлечены на внешних рынках. Объем выплат по погашению госдолга в третьем квартале составит 17,6 млрд грн.