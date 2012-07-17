В Ивано-Франковске в защиту языка голодают уже пятые сутки

В центре Ивано-Франковска на Вечевом майдане с вечера 13 июля продолжается бессрочная протестная акция голодовки против "языкового" закона.

Об этом "Украинской правде" сообщил комендант палаточного городка 20-летний Николай Гаврилюк.

По словам студента, он голодает уже пятые сутки.

"С понедельника ко мне присоединились и голодают еще два студента - 20-летний Андрей Клюба и 21-летний Степан Дуденчук", - заявил Гаврилюк.

Он утверждает, что активисты организованно собираются отправиться в Киев и там присоединиться к всеукраинской акции протеста.

"Очень много людей подходят и просят, чтобы мы записали их контакты и сообщили, когда будем ехать в Киев. Они тоже хотят присоединиться", - добавил голодающий.

По его словам, требования в Ивано-Франковских голодающих такие же как и у киевских - отмена "антиукраинского языкового закона украинофобов Колесниченко-Кивалова".

Как известно, 7 июля возле Украинского дома молодежь объявила о бессрочной акции голодовки против "языкового" законопроекта. По состоянию на вторник в центре Киева голодают 12 человек.