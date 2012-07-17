Метеорологи: погода в Украине с каждым годом будет все хуже

В ночь на понедельник в Киевской и Черкасской областях, где пронесся сильнейший ураган, а соседняя Польша столкнулась с разрушительным торнадо, пишет «Сегодня».

В Польше стихия задела два воеводства: Куявско-Поморское и Великопольское. Есть жертвы и пострадавшие. По словам очевидцев, торнадо с домов срывал крыши и вырывал с корнем деревья.

До нашей страны торнадо не добрался, но последствия урагана, который прошелся прошлой ночью по Киевщине и Черкасчине, не менее плачевны. В Черкасской области больше всего досталось Каневу. По словам очевидцев, на их глазах с домов срывало крыши, разбивало окна, ломались деревья — город завален осколками стекла и ветками.

И наши, и польские метеорологи ждут новых вихрей и ураганов. «Сегодня условия для формирования вихрей очень благоприятны, и они будут все сильнее», — говорят польские метеорологи. Они прогнозируют бурю на юге своей страны, а также в Венгрии, Румынии и Украине: «Во всех трех странах ураган будет очень сильным». Судя по прогнозам наших синоптиков, в Украине действительно будет неспокойно — на ближайшие дни Укргидрометцентр по всей стране, кроме севера, обещает дожди, шквалы, град.

Метеорологи по-прежнему считают: экстремальные стихийные явления — одно из проявлений изменения климата, вызванного глобальным потеплением. Как рассказал специалист по вопросам изменения климата Андрей Мартынюк: «В Украине и в целом в Европе это проявляется не только в виде участившихся торнадо, ураганов, смерчей и сильных ливней, но и усиления жары, которое мы наблюдаем этим и, например, позапрошлым, летом». По прогнозам эксперта, такая тенденция сохранится на ближайшие десятилетия: «Причина — люди в последние несколько десятков лет стали выбрасывать больше парниковых газов — в основном это углекислый газ и метан. Парниковый эффект существовал всегда, но теперь он пропорционально вырос, и эта энергия находит свой выход в стихийных бедствиях, которые становятся все сильнее и разрушительнее».