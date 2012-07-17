Минрегион хочет запретить использование в Украине дешевых моющих средств

Отказ от использования бытовой химии с фосфатосодержащими соединениями следует внедрять поэтапно, как и отказ от использования полиэтиленовой упаковки малого объема, которую инициировал Минрегион.

Об этом заявил исполняющий обязанности Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов, сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Фосфаты одни из самых агрессивных загрязнителей воды и поверхностных водоисточников, их соединения плохо разлагаются в природе, наносят ей большой вред. Вредят они и человеку, со временем приводя к различным заболеваниям и развитию раковых клеток. Вместе с тем, большинство отечественных очистных сооружений не рассчитано на очистку стоков от содержания фосфатов, в первую очередь потому, что на момент их проектирования подобных технологий и моющих средств просто не существовало», - сказал Александр Алипов.

По его словам, необходима срочная разработка нормативно-правового акта о поэтапном сокращении и запрещении использования фосфатов в моющих средствах, аналогичного тому, который Минрегион разработал для полиэтиленовых пакетов малого объема.

«Все это реально покажет, что Украина разделяет поддерживает и непосредственно действует согласно принципам провозглашенного ООН десятилетия «Вода для жизни», - отметил А.Алипов.

Напомним, что содержание фосфатных соединений в моющих средствах запрещено во многих странах мира уже более 10 лет. В настоящее время в Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Нидерландах стирают только порошками без фосфатов. В Бельгии более 80% порошков бесфосфатные, в Дании - 54%, Финляндии и Швеции - 40%, Франции - 30%, Великобритании и Испании - 25%, Греции и Португалии - 15%. В Японии уже к 1986 году в стиральных порошках фосфатов не было вообще. Нормы о запрете фосфатов в стирально-моющих средствах действуют в Республике Корея, на Тайване, в Гонконге, Таиланде и в Южно-Африканской Республике. В США такие запреты охватывают более трети всех штатов.