Во Львове горела областная больница

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области.

„Сегодня в два часа ночи на территории Львовской областной клинической больницы, которая находится под охраной Государственной службы охраны Львовской области, работником милиции был выявлен пожар в административно-хозяйственном корпусе. Правоохранитель немедленно вызвал работников МЧС, которые эвакуировали десять человек. Благодаря профессиональным действиям работника ГСО, пожар не смог приобрести глобальный характер”, - отмечается в сообщении.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.