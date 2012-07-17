В среду в Украине снова будет прохладно и дождливо

Прохладную, дождливую погоду в Украине 18 июля обусловят атмосферные фронты, перемещающиеся с запада на восток страны.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, в большинстве областей пройдут ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Погода в северных областях: ночью на Житомирщине, днем по всем областям ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 12-13 градусов, днем 21-23. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в южных областях: ночью и днем в Одесской, Николаевской областях и в Крыму ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью снизится до 14-22 градусов, днем до 26-29. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в восточных областях: ночью и днем местами ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 14-17, днем 23-26 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в западных областях: ночью и днем кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура снизится ночью до 9-12 градусов, днем до1 9-24, в Карпатах до 17-18. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в центральных областях. Ночью и днем местами ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 12-15 градусов, днем 21-26. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 18 июля: в Евпатории без осадков, в Севастополе, Ялте и Феодосии ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, северо-восточный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью снизится до 17-19 градусов, днем 27-29.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты 24 градуса, в районе Феодосии 25 градусов, в районе Евпатории и Севастополя 26, в районе Одессы 27 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 18 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-11 градусов, днем 21-22. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.