В США украинца приговорили к пожизненному заключению

В Соединенных Штатах к пожизненному сроку плюс еще 20 лет за решеткой приговорили украинца Омеляна Боцвинюка, обвиняемого в торговле людьми. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как установило следствие, 52-летний Боцвинюк вместе с братом нелегально перевозил в США мигрантов, которым здесь обещал работу.

Среди жертв братьев Боцвинюков - примерно 30 украинцев. Большинству из них «работодатели» не платили обещанного. Следствие также выяснило, что относительно многих своих жертв Боцвинюки применяли физическое и сексуальное насилие.

Приговор по делу 35-летнего Степана Боцвинюка в США ожидают сегодня. Если его признают виновным в вымогательстве, ему грозит около 20 лет за решеткой.

В деле «семьи Боцвинюк» всего фигурирует пять братьев. Емельяна арестовали в Берлине и по ордеру Интерпола экстрадировали в США, Степана задержали в Южной Калифорнии в США. Еще три брата оставили США в 2007 году.