Тысячи туристов застряли по дороге в Крым

Фирменный «Горняк» сообщением Донецк-Севастополь (№47), Витебск – Симферополь (№491), Днепропетровск - Симферополь (№89), Москва-Симферополь (№29), Кривой Рог – Симферополь (№143) опаздывают как минимум на два часа. Например, киевский №39 должен был прибыть в 4.15, но к 8.00 его еще нет, пишет "Сегодня".

В справочном встречающих успокаивают: «Не волнуйтесь, просто пропало электричество».

«Судя по тому, что крымские электрички по направлениям Евпатория, Севастополь отправляются по расписанию, неисправность сетей где-то в районе Новоалексеевки, Мелитополя», - предполагают местные таксисты, которые скучают на привокзальной площади без работы.