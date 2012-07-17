Сообщнице Аделаджи дали 7,5 лет тюрьмы

Деснянский суд приговорил основательницу ЧП «Грант», которое связывают с «Посольством Божьим» Сандея Аделаджи, Ирину Данильченко к 7,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает газета "Сегодня".

Данильченко признали виновной в мошенничестве: она брала деньги у прихожан церкви пастора Аделаджи для инвестиций в строительство. Потерпевшие в общей сложности вложили около $1 млн, но ни денег, ни права собственности на недвижимость так и не получили.

«Когда Ирину закрыли в СИЗО, она дала показания, что 30% прибыли отдавала Сандею, и именно он дал ей распоряжение создать «Грант». Признания есть и в письменной форме, и на видео. Тогда он был обвиняемым, — рассказал адвокат потерпевших от «Кингз Кэпитал» Иван Боднарук. — Затем, когда ее выпустили на подписку, показания она поменяла, и его перевели в свидетели. Ожидалось, что на последних заседаниях она его выдаст, но в заключительном слове она ничего по этому поводу не сказала».

Напомним, что на прошлом суде Ирина, которая, кстати, на 6-м месяце беременности, призналась, что у нее есть квартиры в Киеве, о которых не знало следствие. И она даже уже договорилась с банками, что квартиры продаст и вернет деньги потерпевшим. После заявления женщины прокурор внесла ходатайство об изменении меры пресечения — на «взятие под стражу» и ее отправили в СИЗО.

«Я была на суде. Данильченко мало говорила, вспоминала Аделаджу, но ни в чем его не обвиняла. И имена подельников не раскрыла, — сказала одна из пострадавших, Ольга Базовая. — Я считаю, ей дали малый срок — целый день зачитывали только суммы, которые она взяла. И наши ходатайства по поводу дорасследования дела не были рассмотрены судом. Там много черных пятен, в частности, по Сандею».

Сам Аделаджа уверяет, что к «Гранту» не имеет отношения, да и по «Кингз Кэпитал» его оклеветали.