Умер клавишник Deep Purple

На 72-м году жизни скончался один из основателей группы Deep Purple клавишник Джон Лорд . Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NME.

Музыкант умер в одной из лондонских клиник 16 июля в окружении своей семьи от легочной эмболии. Как отмечается, в последние годы Лорд страдал от рака поджелудочной железы.

Джон Лорд (полное имя Jonathan Douglas Lord) основал Deep Purple в 1968 году. В последующие годы группа стала одним из основоположников классического хард-рока. Лорд был одним из лидеров коллектива и выступал соавтором практически всех композиций коллектива.

С 1978 по 1984 год, когда Deep Purple временно прекратили существование, Лорд на постоянной основе сотрудничал с группой Whitesnake, а также принимал участие в записях Джорджа Харрисона, Кози Пауэлла и Дэвида Гилмора. После возобновления деятельности Deep Purple Лорд вернулся в группу и выступал с ней до 2002 года.

После окончательного ухода из Deep Purple Лорд занимался сольным творчеством в жанре классической музыки.