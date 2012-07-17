Частные "скорые" отказываются приезжать к участникам голодовки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

На прошлой неделе по просьбе представителей Объединенной оппозиции «За Батьківщину» «скорая помощь» клиники «Медиком» несколько раз обследовала участников голодовки. В начале недели были осмотрены 6 человек, которые согласились пройти медицинское обследование. Был проведен общий осмотр, голодающим сделали кардиограммы и предоставили рекомендации. 13 июля было проведено еще одно обследование, в ходе которого осмотрели 12 участников голодовки.

Сегодня представители оппозиции в очередной раз обратились в клинику «Медиком». В 14.20 они позвонили в «Медиком» по тел. 503-00-00 с просьбой отправить «скорую» для осмотра голодающих возле Украинского дома. Услышав о цели вызова, оператор «Медикома» сразу ответила, что две кареты «скорой» находятся за пределами Киева, а одну, которая осталась, не могут предоставить, ведь он обеспечивает весь город.

После этого представители оппозиции позвонили в клинику «Борис» (тел. 238-00-00). Как только работник клиники услышала, что «скорую» вызывают для голодающих, сообщила, что для вызова к Украинскому дому необходимо обратиться к главному врачу, и предоставила телефон: 502-80-40. По указанному телефону ответили, что главврача нет на месте, а чтобы вызвать «скорую» к голодающим, необходимо написать на его имя официальное письмо.

Не согласились выехать на осмотр голодающих к Украинскому дому также «скорые» клиник «Добробут», «Евролаб» и «Айболит». Все они советовали обратиться в другие службы неотложной помощи.

Представители оппозиции попытались вызвать «скорую» «Медиком» около 21.00. Впрочем диспетчер опять ответила, что возможности предоставить машину клиника не имеет. Она также отказалась принять заказ на время, когда машина будет свободна, например, ночью или завтра утром.

Из источников Министерства здравоохранения партии стало известно, что коммерческим службам «скорой помощи» поступило указание «сверху» не выезжать на вызовы голодающих возле Украинского дома.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Принятый закон, который вступит в силу в случае подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, менее 10% жителей которых говорят на этом языке.

В тот же день возле Украинского дома было объявлено бессрочную голодовку против языкового закона. Участники акции в защиту украинского языка заявили, что останутся там до отмены принятого парламентом языкового закона.

Ранее «скорая» госпитализировала четырех голодающих.