Бойко грозит увольнением директорам шахт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом он заявил в ходе заседания постоянно действующей комиссии по вопросам промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли, на котором были рассмотрены итоги работы по охране труда и промышленной безопасности на предприятиях угольной отрасли за I полугодие 2012 г.

Ю.Бойко отметил, что меры по усилению безопасности на предприятиях угольной отрасли, принятые общими усилиями Минэнергоугля, Госгорпромнадзора и органами надзора за соблюдением техники безопасности на угольных предприятиях, дали положительные результаты. Вместе с тем министр подчеркнул, что будет требовать от руководства угольных предприятий принципиальной позиции при проведении проверок соблюдения техники безопасности.

«Мы будем рассматривать соответствие руководства предприятий должностям, исходя из того, насколько принципиальными они будут при проверках в шахтах и надзоре за соблюдением техники безопасности. Если будет неудовлетворительная тенденция внедрения мероприятий по охране труда и промышленной безопасности в государственных объединениях, то такие объединения будут рассматриваться как объекты для проведения кадровых изменений», - отметил Ю.Бойко.

Он добавил, что сегодня, когда угольная отрасль приобретает особое значение для энергетической безопасности страны, вопросы техники безопасности на шахтах выходят на первое место.