Казахская компания выходит на рынок АЗС в Украине

В Меморандуме о сотрудничестве по реализации проектов в нефтегазовой промышленности Украины, в частности, предусмотрено создание и развитие розничной сети АЗС в приоритетных регионах и крупных городах Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

«В перспективе мы надеемся довести количество АЗС в рамках совместного проекта до 700 единиц. При этом мы предложим нашим клиентам как премиальный, так и более экономичный топливные бренды", – подчеркнул заместитель председателя правления «Нафтогаза Украины» Евгений Корнейчук.

Подписанный в понедельник, 16 июля Меморандум также предполагает повышение уровня загрузки государственных мощностей по перевалке нефти и нефтепродуктов, создание и развитие системы вторичной логистики рынка нефтепродуктов.

Кроме того, компании планируют создать совместное предприятие в сфере маркетинга нефтепродуктов на рынке Украины.

В свою очередь генеральный директор The Rompetrol Group N.V. Жанат Тусупбеков отметил, что группа «Ромпетрол» с 2009 года присутствует на рынке нефтепродуктов Украины, рассматривая его как приоритетный в своей стратегии.