Казахская компания выходит на рынок АЗС в Украине
НАК «Нафтогаз Украины» и компания The Rompetrol Group N.V., 100% которой принадлежат государственной нефтегазовой корпорации Казахстана «Казмунайгаз» подписали Меморандум.
В Меморандуме о сотрудничестве по реализации проектов в нефтегазовой промышленности Украины, в частности, предусмотрено создание и развитие розничной сети АЗС в приоритетных регионах и крупных городах Украины.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».
«В перспективе мы надеемся довести количество АЗС в рамках совместного проекта до 700 единиц. При этом мы предложим нашим клиентам как премиальный, так и более экономичный топливные бренды", – подчеркнул заместитель председателя правления «Нафтогаза Украины» Евгений Корнейчук.
Подписанный в понедельник, 16 июля Меморандум также предполагает повышение уровня загрузки государственных мощностей по перевалке нефти и нефтепродуктов, создание и развитие системы вторичной логистики рынка нефтепродуктов.
Кроме того, компании планируют создать совместное предприятие в сфере маркетинга нефтепродуктов на рынке Украины.
В свою очередь генеральный директор The Rompetrol Group N.V. Жанат Тусупбеков отметил, что группа «Ромпетрол» с 2009 года присутствует на рынке нефтепродуктов Украины, рассматривая его как приоритетный в своей стратегии.