Неожиданно вырос конкурс в военные училища
04:55, 17 июля 2012Общество
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Конкурс на поступление в высшие учебные заведения военной направленности в этом году значительно увеличился, что свидетельствует о росте популярности военных профессий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Кабаненко сообщил на пресс-конференции в Киеве.
"В этом году мы заметили интересный момент: тенденцию к росту конкурсов в вузы", - отметил И.Кабаненко.
По его информации, конкурс в военные вузы увеличился с 1,7 человека на место в прошлом году до 3,3 человека в этом году.
И.Кабаненко подчеркнул, что популярными являются оперативно-тактические факультеты.
Увеличение количества желающих учиться в военных вузах свидетельствует о престиже военной службы, считает он.
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