Неожиданно вырос конкурс в военные училища

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Кабаненко сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"В этом году мы заметили интересный момент: тенденцию к росту конкурсов в вузы", - отметил И.Кабаненко.

По его информации, конкурс в военные вузы увеличился с 1,7 человека на место в прошлом году до 3,3 человека в этом году.

И.Кабаненко подчеркнул, что популярными являются оперативно-тактические факультеты.

Увеличение количества желающих учиться в военных вузах свидетельствует о престиже военной службы, считает он.