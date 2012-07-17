Аграрная биржа намерена ввести фьючерсный контракт в гривне

Об этом заявил руководитель Аграрной биржи Александр Марюхнич в интервью журналу «Мониторинг биржевого рынка», сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

А.Марюхнич подчеркнул, что на Аграрной бирже осуществляется подготовка к созданию срочного рынка, который включает полноценную работу клирингового центра, фьючерсные контракты в национальной денежной единице, электронную платформу торгов и другие новации.

«Наша цель - внедрение внутреннего фьючерса, номинированного в национальной валюте. Этот контракт будет направлен на украинских участников биржевого аграрного рынка. Для того, чтобы это сделать, нужно провести колоссальную просветительскую работу с представителями рынка, поскольку мало кто сейчас понимает преимущества механизма использования этого инструмента. Согласно нашим прогнозам, фьючерс должен появиться на рынке через несколько лет. Это очень амбициозные планы Аграрной биржи, но мы верим, что сможем их реализовать ", - сказал А.Марюхнич.

Он также добавил, что для успешной реализации этого проекта Аграрная биржа уже начала переговоры с ведущими консультантами и консалтинговыми компаниями по вопросам развития биржевого рынка, которые имеют колоссальный опыт по развитию биржевого рынка в мире.

По оценкам экспертов Аграрной биржи, действенная биржевая площадка даст много преимуществ для аграрной отрасли и государства в целом. Например, для сельхозпроизводителя - возможность реализовывать свою продукцию по рыночным ценам.

«На основе биржевых механизмов сформируется справедливая цена, по которой будут осуществляться и экспортные операции. Следствием этих инструментов станет то, что аграрий будет иметь дополнительные средства, которые он сможет использовать для повышения урожайности, разработки новых технологий, покупки техники», - объяснил заместитель руководителя Аграрной биржи Константин Балицкий.

Кроме того, фьючерсный рынок позволит покупателю и продавцу хеджировать свои ценовые риски. Поэтому колебания на мировых рынках существенно не повлияют на доходы аграриев, а затем аграрной отрасли нашей страны. Аграрии будут иметь уверенность в своих доходах за год, и не беспокоиться о потере «хорошей» цены - все их возможные убытки или теоретические доходы будут переводиться через фьючерсный контракт на спекулянтов. Именно они будут брать на себя риски колебания цены.

Отмечается, что возможность страховать цены посредством фьючерсной торговли в будущем обеспечит процветание аграрных предприятий, развитие финансового сектора страны (банки охотнее финансировать аграрный сектор), а также реализацию производственного и экспортного потенциала АПК Украины.