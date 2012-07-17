Два человека погибли от отравления метаном из канализации

Как сообщил УНИАН работник пресс-службы Территориального управления МЧС в Житомирской области Сергей Уланов, по предварительным данным, они погибли в результате отравление метаном.

Еще один работник с диагнозом "отравление метаном" в настоящее время госпитализирован в реанимационное отделение Коростенской центральной городской больницы.

"Женщина шла к насосу для выполнения работ, когда неожиданно под ней провалился люк. Она упала в бункер, стала звать на помощь. Один из мужчин бросился ей на помощь, второй задержался, чтобы сообщить руководителю, и затем тоже направился на помощь. Эти несколько минут спасли ему жизнь - когда прибыли спасатели, он был без сознания, но живой", - рассказал С.Уланов.

В настоящее время по этому факту правоохранители проводят проверку.