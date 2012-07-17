Главной улице Александровской слободки вернули старое название

Как сообщает пресс-служба главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, Комиссия по вопросам наименований и памятных знаков КГГА поддержала соответствующее обращение комиссии Киевсовета.

«Возвращение улицам исторических названий – важная миссия независимой Украины, и там, где это можно сделать, делать это необходимо. Несмотря на то, что название улицы Преображенская имело религиозный характер (в честь праздника Преображения Господнего), до 1975 года даже советская власть не осмелилась ее переименовывать. Поэтому улица, переименованная в честь Ивана Клименко, относительно недолго носила это название», - отметил А.Бригинец.

*** Улица Преображенская – улица в Соломенском районе Киева, местность - Александровская Слободка. Сформировалась в начале ХХ века как центральная улица поселения Александровская Слободка, сначала была безымянной, не позднее 1912 года получила название Преображенская.

В 1975 году улицу назвали в честь Героя Советского Союза Ивана Клименко.