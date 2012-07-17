Жительница Кировограда осуждена через 16 лет после убийства

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Кировоградской области.

Прокуратура областного центра проводила расследование уголовного дела, возбужденного 16 лет тому назад по обвинению тогдашней местной жительницы в совершении вместе с двумя другими лицами разбойного нападения и убийства.

В 2001 году женщина нарушила подписку о невыезде, покинула место постоянного проживания и была объявлена в розыск.

В 2011 году правоохранители установили ее место пребывания: женщина скрывалась в Москве.

По ходатайству прокурора Кировоградской области она была выдана Украине.

После завершения следственных действий уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.142, пп. «а», «з» ст.93 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года), направлено в суд, который вынес приговор.