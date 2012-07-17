Умерли оба обгоревших шахтера с краснолучской копанки

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела по связям с общественностью главного управления МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в связи со смертью горняков, в уголовном деле, возбужденном против организатора копанки, переквалифицирована часть статьи ст.240 со 2-й на 4-ю.

«Часть 4 статьи 240 предусматривает ответственность за гибель людей, ст.270 ч.2 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель людей) осталась без изменений», - пояснила Т.Погукай.

Кроме того, она сообщила, что организатор копанки уже арестован и находится под стражей.

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Как сообщал УНИАН, в городе Красный Луч Луганской области ночью 12 июля при работе с горючими материалами на нелегальной шахте два работника получили 95% ожогов тела. Милиция установила организатора нелегальной добычи, против которого были возбуждены уголовные дела.