Из-за бдительного охранника эвакуировали ТРЦ в Житомире
В Житомире из торгово-развлекательного центра из-за забытой спортивной сумки эвакуировали людей, поскольку боялись, что там может быть взрывчатка.
Как сообщила УНИАН работник Отдела общественных связей Управление МВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, сегодня около 17.00 правоохранителям на линию «102» позвонил по телефону охранник торгово-развлекательного центра. Мужчина сообщил, что в помещении торгового зала вблизи туалета обнаружена спортивная сумка, которой на протяжении часа никто не интересуется.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Богунского райотдела милиции, эксперты-взрывотехники и сотрудники других компетентных служб правоохранительных структур.
Перед осмотром подозрительного предмета провели эвакуацию людей, находившихся в центре.
Уже через час эксперты-криминалисты сообщили, что никаких взрывных устройств и веществ в сумке не обнаружено. В пакете, который был внутри спортивной сумки, были мужские вещи.
Работа ТРЦ возобновлена.