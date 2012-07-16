Из-за бдительного охранника эвакуировали ТРЦ в Житомире

Как сообщила УНИАН работник Отдела общественных связей Управление МВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук, сегодня около 17.00 правоохранителям на линию «102» позвонил по телефону охранник торгово-развлекательного центра. Мужчина сообщил, что в помещении торгового зала вблизи туалета обнаружена спортивная сумка, которой на протяжении часа никто не интересуется.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа Богунского райотдела милиции, эксперты-взрывотехники и сотрудники других компетентных служб правоохранительных структур.

Перед осмотром подозрительного предмета провели эвакуацию людей, находившихся в центре.

Уже через час эксперты-криминалисты сообщили, что никаких взрывных устройств и веществ в сумке не обнаружено. В пакете, который был внутри спортивной сумки, были мужские вещи.

Работа ТРЦ возобновлена.