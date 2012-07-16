Мэр-вредитель попался на дезинфекции: дело за растрату 866 тысяч

21:36, 16 июля 2012
Общество
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Прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело в отношении Гайсинского городского головы.

Дезинфекторам платили, а они не приходили

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Городского голову Гайсина, главного санитарного врача, начальника одного из коммунальных предприятий и предпринимателя обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге.

По данным прокуратуры, чиновник, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеупомянутыми должностными лицами, единолично подписывал заведомо неправдивые договоры и акты выполненных работ по проведению дезинфекции и дератизации в пяти детсадах Гайсина и в подвалах многоэтажных домов, которые в действительности не проводились. Убытки городского бюджета при этом составляют 866 696,8 грн.

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