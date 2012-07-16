Мэр-вредитель попался на дезинфекции: дело за растрату 866 тысяч

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Городского голову Гайсина, главного санитарного врача, начальника одного из коммунальных предприятий и предпринимателя обвиняют в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в служебном подлоге.

По данным прокуратуры, чиновник, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеупомянутыми должностными лицами, единолично подписывал заведомо неправдивые договоры и акты выполненных работ по проведению дезинфекции и дератизации в пяти детсадах Гайсина и в подвалах многоэтажных домов, которые в действительности не проводились. Убытки городского бюджета при этом составляют 866 696,8 грн.