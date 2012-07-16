Опора: В Сумской области врачей загоняют в ПР

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Гражданской сети «Опора» в Сумской области Ирина Стегний.

По ее словам, как узнал активист сети у одного из работников Роменской центральной больницы, у медицинских работников не спрашивали согласия на поступление в партию.

«Недавно работника пригласили в кабинет главного врача, не объяснив зачем. В кабинете главный врач Валентина Гунькова дала заявление со словами: «Вот заполните это, все подробности вам расскажут сотрудники». Данное предложение звучало скорее как приказ, чем как предложение. Потом коллеги рассказали, что это заявление о вступлении в Партию регионов и, кроме заявления, нужно сделать 2 фото у конкретного фотографа (12 грн) и сдать по 14 грн неизвестно на какие потребности», - сказала И.Стегний.

Она также сообщила, что через несколько дней после этого главный врач приказала всем медработникам собраться в актовом зале обязательно в рабочей одежде. Состоялось собрание, на котором мэр города, председатель местной организации Партии регионов Николай Калашник вручил членские билеты работникам, отметив, что сегодня у них произошло торжественное событие, и партия им благодарна за такое коллективное вступление. Также врачам рассказали, что генеральный директор ООО «Роменский завод продтоваров» и вероятный кандидат в народные депутаты по этому округу от Партии регионов Александр Саенко много делает для города и больницы, в частности, так, в ближайшее время при его участии запланировано приобретение нового оборудования для больницы. После собрания стало известно, что ежемесячно новые члены партии обязаны платить членские взносы в размере 3 грн.

Работник больницы сообщил «Опоре», что врачи боятся потерять работу, поэтому и согласились вступить в ряды Партии регионов. На вопрос общественного наблюдателя, собирается ли он голосовать на парламентских выборах за Партию регионов и А.Саенко, работник больницы дал отрицательный ответ.

И.Стегний обратилась за комментарием к представителям больницы и местной организации партии.

«К сожалению, к главному врачу Валентине Гуньковой дозвониться не удалось – в приемной постоянно отвечали, что ее нет на месте. В конечном итоге к трубке подошла заместитель врача по медицинской части Лариса Жидкова, которая достаточно эмоционально заверила, что в больнице на этих людей не жали: «Взрослые люди пишут своей рукой заявление. Они же своей рукой пишут - не моей, не Валентины Васильевны. Я лично не в Партии регионов. Так о чем здесь говорит? Оставшаяся тысяча тоже не в Партии регионов (в больнице, по ее словам, работает 1047 человек). Кто хотел – тот вступал, кто не хотел – не вступал. Это личное мнение каждого, а тем более политическое мнение, я так думаю, и каждый человек имеет на это право». Не знает о давлении на работников больницы и заместитель председателя городской организации Партии регионов Яков Зубан. Он отказался комментировать ситуацию по телефону, заявив, что сделает это лишь при личной встрече с тем человеком, который жаловался», - сообщила И.Стегний.

По ее словам, Гражданская сеть «Опора» видит в этой ситуации признаки использования институционного административного ресурса, что является нарушением демократических процедур проведения выборов.