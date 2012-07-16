Губернатор: Нафтогаз может купить в Николаеве 16 буровых платформ

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов.

«Мы станем с вами свидетелями платформ, это реальная вещь, это сотни миллионов», - сказал губернатор, не уточнив других подробностей.

По информации первого заместителя главы обладминистрации Геннадия Николенко, стоимость заказа для «Нафтогаза» составит около 200 млн долларов.

Напомним, в Николаеве расположены Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), Николаевский судостроительный завод «Океан» и Судостроительный завод им. 61 коммунара.

Как сообщал УНИАН, исполнительная служба арестовала счета и имущество Завода им. 61 коммунара.

В мае 2011 года СМИ опубликовали информацию о тендере компании «Черноморнефтегаз», на котором она якобы приобрела за рубежом за 400 млн долл. буровую установку. Указывалось, что на мировом рынке такая же установка стоит 250 млн долл. По данным издания, участниками тендера стали две взаимосвязанные зарубежные фирмы.

Министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко опроверг эту информацию.

Позже официальные лица НАК «Нафтогаз Украины» утверждали, что остальная сумма (разница в цене в 150 млн. дол.) будет направлена на дополнительные товары и услуги.