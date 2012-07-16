Скоростные Hyundai могут разрушить старые железнодорожные пути Украины

Украинцы массово пересаживаются на скоростные поезда, уже осенью поступит новая партия экспрессов, развивающих скорость до 160 км /час., говорится в сюжете ТСН Тижня.

Вот только достичь заветной отметки пор не удавалось. Мало того, от времени запуска в мае новые экспрессы ломались почти 10 раз. Но основная проблема не в поездах - а в дорогах, говорят железнодорожники. По закону ездить по ней можно не быстрее 70 км/час.

Ежедневно монтер Максим и его коллеги из бригады наводят порядок на дороге, ведущей в Запорожье. "Резину нужно менять, околотки надо менять! Много работы! Практически каждый день выезды, выезды, выезды!", - говорит Максим.

Осенью здесь планируют запустить новые поезда со скоростью движения 160 километров в час. А это - уже проблема, признает монтер Максим. Говорит, в документах четко записано - максимальная скорость движения не может превышать 70 км/час. И добавляет, что уже сейчас пассажирские поезда ходят по этим путям 100 км/час. Что может произойти на скорости 160 км/час, знает другой монтажник - Вадим.

"Под давлением поезда пути могут в разные стороны развернуться и все!", - предостерегает он и добавляет, что нынешней сотни в час для устаревших украинских путей уже многовато. В "Укрзализныце" говорят, что переход на более высокие скорости - это необходимость. А полотно подремонтируют и частично заменят.

В Японии почти та же протяженность путей, что и в Украине - 21 тысяча километров. Местами тоже не новые пути, но всегда в безупречном состоянии. Там строго контролируют скорость движения, и на старых путях она не превышает 130 км, чтобы предотвратить аварии. Поезда там буквально таки летают со средней скоростью 260 километров, а максимальной - почти 360.

Но сделать настоящую скоростную железнодорожную магистраль Украине не по карману. Один километр такого пути станет в 12 миллионов гривен. При нынешней стоимости проезда - сплошные убытки. В Японии билет на скоростной поезд стоит, как самолет. Например, по японским расценкам, доехать в Донецк и обратно стоило бы 4,5 тысячи гривен. Готовы ли украинцы столько платить за скорость - вопрос.

В Японии средняя задержка на рейсах менее 20 секунд. Если поезд опоздал более чем на 5 минут - пассажирам выдают справки для школы или работы. И все штрафы автоматически переадресовываются на железную дорогу. Финансовые потери наших Hyundai и Škoda в таком случае были бы грандиозными, потому что количество опозданий и поломок слишком велика. Но причина не в подвижном составе, а прежде всего в дороге - которая не может из устаревшей сразу превратиться в современную.