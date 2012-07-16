Работники крымского госрадио заявляют о цензуре

Об этом Радио Свобода сообщил автор программы, журналистка Алла Петрова. По ее словам, в знак протеста она написала заявление об увольнении.

Алла Петрова сообщила, что ей предъявили формальные претензии: сначала об отсутствии утвержденного сценария программы и о плохом качестве звука из выступлений на митинге, и в политической ангажированности, и «агрессивности».

Журналистка сказала, что ее заявление об увольнении с ГТРК «Крым» стала «эмоциональной реакцией на цензуру и давление», с которым она столкнулась на работе в последнее время.

Исполняющий обязанности генерального директора ГТРК «Крым» Степан Гулеватый сообщил, что намерен "лично разобраться в конфликтной ситуации» и заявление Аллы Петровой не подписал.

Также в начале июня руководство Государственной телерадиокомпании «Крым» сняло с телеэфира выпуск новостей «Хаберлер», которую готовит крымскотатарская редакция канала. Как утверждали журналисты этой редакции, основанием для снятия программы стало отсутствие в ней сообщений о Президенте Украины.

7 июля в Симферополе прошла запрещена судом акция крымской общественности, во время которой ее участники приняли и передали Постоянному представительству Президента Украины в Крыму обращение, в котором призвали спикера украинского парламента Владимира Литвина не подписывать закон о принципах языковой государственной политики.