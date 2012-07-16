Работники крымского госрадио заявляют о цензуре
С радиоэфира ГТРК «Крым» сняли украиноязычную программу «Два кольори», которая должна была выйти вечером 13 июля и в которой рассказывалось о запрещенной акции крымской общественности в защиту украинского языка.
Об этом Радио Свобода сообщил автор программы, журналистка Алла Петрова. По ее словам, в знак протеста она написала заявление об увольнении.
Алла Петрова сообщила, что ей предъявили формальные претензии: сначала об отсутствии утвержденного сценария программы и о плохом качестве звука из выступлений на митинге, и в политической ангажированности, и «агрессивности».
Журналистка сказала, что ее заявление об увольнении с ГТРК «Крым» стала «эмоциональной реакцией на цензуру и давление», с которым она столкнулась на работе в последнее время.
Исполняющий обязанности генерального директора ГТРК «Крым» Степан Гулеватый сообщил, что намерен "лично разобраться в конфликтной ситуации» и заявление Аллы Петровой не подписал.
Также в начале июня руководство Государственной телерадиокомпании «Крым» сняло с телеэфира выпуск новостей «Хаберлер», которую готовит крымскотатарская редакция канала. Как утверждали журналисты этой редакции, основанием для снятия программы стало отсутствие в ней сообщений о Президенте Украины.
7 июля в Симферополе прошла запрещена судом акция крымской общественности, во время которой ее участники приняли и передали Постоянному представительству Президента Украины в Крыму обращение, в котором призвали спикера украинского парламента Владимира Литвина не подписывать закон о принципах языковой государственной политики.