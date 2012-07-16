Во Львовской области на учения собрались 1400 военных из 15 стран

Учения продлятся до 27 июля.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-группы учений «Репид Трайдент-2012» подполковник Владимир Скоростецкий, учения проходят на территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Украины Петра Сагайдачного в рамках программы международного военного сотрудничества «Партнерство ради мира», в которой Украина принимает участие с февраля 1994 года.

По его словам, для участия в «Репид Трайдент-2012» в Украину прибыли военнослужащие из 15 стран Европы и Северной Америки, которые входят в Североатлантический альянс или являются странами - партнерами программы «Партнерство ради мира».

В целом, в нынешних учениях принимают участие более 1400 военных из Украины, США, Австрии, Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии, Канады, Молдовы, Македонии, Польши, Румынии, Сербии, ФРГ, Норвегии, Королевства Швеция. Также, в проведении учений примут участие военные специалисты командования НATO”.

Темой нынешних учений является выполнение задач в составе многонациональных сил во время операции полного спектра. Следует добавить, что операция полного спектра включает в себя действия подразделений в наступлении и обороне, выполнение задач по поддержанию мира и вспомогательных действий.

Все проведенные мероприятия будут оцениваться относительно готовности к выполнению функциональных обязанностей, боевых, специальных и других задач в составе многонациональных сил НАТО, ЕС, ООН.