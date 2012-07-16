Правозащитники: Половину украинцев не берут на работу из-за возраста

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказали социальный психолог Виктор Пушкарь и эксперт Харьковского института социальных исследований Мария Колоколова.

"В Украине очень распространена дискриминация по возрасту, над преодолением которой теоретически должны были бы работать государственные и общественные организации. Но информация о такой работе у нас отсутствует", - сказал В.Пушкарь.

Специалист, в частности, привел данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласно которому 49,9% респондентов считают, что в Украине существуют проявления дискриминации, и почти половина из таких респондентов назвали именно ограничения прав граждан по возрастному признаку.

"Практика отказа в приеме на должность слишком молодых лишает их возможности научиться работать. Слишком "старым", то есть людям после 50, 40 или даже 30 лет отказывают в приеме на работу, потому что теми, кто имеет опыт работы, труднее руководить манипулятивными методами, навязывать бессмысленные проявления корпоративной лояльности", - добавил В.Пушкарь.

В свою очередь М.Колоколова отметила, что в Украине около трети безработных составляют люди в возрасте от 40 до 59 лет. "Представители именно этой возрастной категории имеют самый большой жизненный и профессиональный опыт, но в силу ряда причин часто оказываются "за бортом" рынка труда. Людям старше 45 лет очень сложно трудоустраиваться, тем более официально, поэтому часто им приходится соглашаться на низкооплачиваемую работу, не имея никаких трудовых договоров, льгот, социальных пакетов, оплачиваемых отпусков", - сообщила она.

По ее словам, согласно данным исследования, проведенного Харьковским институтом социальных исследований, возрастные ограничении содержатся в 15% газетных объявлений и в 58% Интернет-объявлений. "Также было определено, в пределах какого возраста людям легче найти желаемую работу - от 23 до 39 лет. В то же время лишь 9,7% из тех, кто сталкивался в своей профессиональной жизни с проявлениями возрастной дискриминации, пытались бороться за свои права. Другие же - 90,3% не делали ничего", - сообщила М.Колоколова.