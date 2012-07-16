Во Львовском аэропорту за 2,5 миллиарда уже протекает крыша

Через 3 месяца после громкого открытия ультрасовременного львовского терминала, который стоил 2,5 миллиарда гривен, он превратился в обычный провинциальный вокзал: с крыши капает вода прямо в заботливо расставленные на полу ведра.

Об этом пишет iPress.ua со ссылкой на пользователя Facebook Богдана Тымкива.

"Ну все, у нас в новом аэропорту протекает крыша, - говорит он. - На полу стоят ведра, и в них капает вода с потолка!" - написал пользователь.

"Откуда именно капает - трудно сказать, ведь потолок заставлен ​​различной "арматурой" и вытяжками. Но вполне возможно, что это - из вентиляционной трубы. Ночью шел дождь, вот вода, вероятно, туда и затекла. Какой позор!", - добавил он.