Депутаты хотят штрафовать украинцев за кондиционеры и антенны

По мнению юристов, истинное предназначение документа - в получении дополнительной прибыли за счет штрафов за нарушения в эксплуатации инженерного оборудования, в том числе кондиционеров или телеантенн, пишет Lb.ua.

Законопроектом №10694 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение правил пользования жилыми домами и жилыми помещениями" предлагается повысить штрафы за нарушения правил пользования жилыми помещениями, лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий с 17-51 грн до 340-1360 грн для граждан и с 51-119 грн до 850-1700 грн для должностных лиц.

При этом, по словам управляющего партнера ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Сергея Алексеева, документ предполагает наложение штрафа за неправильную эксплуатацию инженерного оборудования.

"Что такое инженерное оборудование – это все, чем укомплектован каждый дом. В первую очередь - это санитарно-технические системы и приборы отопления, вентиляция, в том числе кондиционеры, канализация, системы электрооборудования, радиосети, телефон, телевидение. То есть по закону к любому человеку могут прийти и проверить, как он установил кондиционер, телеантенну, в разрешенном ли месте просверлил отверствие для вентиляции квартиры или офиса. Учитывая то, что всех этих правил по сути никто не знает, нарушителями станут все. А штрафы могут достигать 1700 гривен", - подчеркнул юрист.

Он также добавил, что ходоки из контролирующих органов в первую очередь пойдут к бизнесу.

Вторичный интерес для проверяющих будут представлять жители многоквартирных домов, "нарушения" которых можно подтвердить, осмотрев, например, как установлен кондиционер, телеантенна и другое инженерное оборудование.

"Фактически депутаты готовят чиновникам новую "золотую" жилу в общегосударственных масштабах. Примечательно, что уровень штрафов существенно варьируется, что позволит чиновникам договариваться с нарушителями, предлагая заплатить, например, 1700 гривен в казну или несколько сотен откупных. Главной целевой аудиторией законнопроекта станет мелкий и средний бизнес, которому придется откупаться от новых проверок и изучать правила эксплуатации инженерных систем. Предприятию будет проще заплатить небольшой штраф, нежели погружаться в длительную бюрократическую волокиту", - уверен Алексеев.